Morgen flinke windstoten verwacht, 'maar geen armageddon'

Morgen wordt het onstuimig weer, maar hoe onstuimig precies? Het korte antwoord: "Flink wat wind, maar geen armageddon", zegt weerman Peter Kuipers Munneke.

In het hele land worden windstoten verwacht van tussen de 75 en 100 kilometer per uur. Het KNMI heeft code geel afgegeven, wat betekent dat mensen alert moeten zijn. "Dus heb je losse spullen in je tuin liggen, ruim ze op", zegt Kuipers Munneke.

Vooral in een strook langs de west- en noordkust gaat het flink waaien. Daar kunnen zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur voorkomen. Dat komt door een flink lagedrukgebied dat over Nederland trekt, zegt de weerman. "Dat gaat gepaard met een paar felle regenbuien en kans op hagel en onweer."