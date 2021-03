Vijf Rotterdamse jongeren aangehouden voor wapens in videoclip

De politie heeft in Rotterdam invallen gedaan in zes panden vanwege een muziekvideo waarin vuurwapens te zien zijn. De video stond op YouTube, meldt de politie. Er zijn vijf verdachten opgepakt, onder wie drie minderjarigen.

Agenten deden huiszoekingen in de wijken Crooswijk, Kralingen en Prins Alexander en vonden meerdere steek- en vuurwapens.

De politie heeft alles in beslag genomen. Of de vuurwapens echt zijn, wordt nu onderzocht. Op basis van de video had de politie in ieder geval genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat het om echte vuurwapens ging, zegt een woordvoerder tegen Rijnmond.

Twee arrestanten zijn 16 jaar en de andere 17, 18 en 25. Ze komen allemaal uit Rotterdam en worden verdacht van wapenbezit. Het onderzoek gaat nog verder en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.