Varenhorst/Van de Velde naar kwartfinales Qatar na zege op Brouwer/Meeuwsen

Het toernooi in Katara Beach is het eerste WorldTour-toernooi in bijna een jaar tijd. De Nederlandse duo's, die elkaar goed kennen, waren in de achtste finales aan elkaar gewaagd.

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde hebben de kwartfinales bereikt van het WorldTour-toernooi in Qatar. In een Nederlands onderonsje won het duo verrassend in drie sets van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die als nummer zes waren geplaatst.

Voor Keizer en Meppelink, als elfde geplaatst in Qatar, viel het doek na een thriller in de tussenronde. Het als derde geplaatste Braziliaanse koppel Agatha en Duda zegevierde met 2-1, met een zinderende 35-33 in de derde en beslissende set.

Onrust na bikiniverbod

De vrouwen mogen voor het eerst meedoen aan het toernooi in Qatar en in de aanloop was daar het nodige om te doen. De autoriteiten hadden in eerste instantie bepaald dat de deelneemsters in lange kleding moesten sporten en niet in hun gebruikelijke bikini's. Dat leidde tot protesten, onder anderen van een Duits beachvolleybalduo.

Na overleg met de Qatarese volleybalbond QVA liet de internationale volleybalbond FIVB de kledingvoorschriften vervolgens varen.