Barça hoopt op nieuwe 'remontada' • Wijnaldum als aanvoerder in basis Liverpool

Van de 99 keer dat een team met een 4-1 voorsprong de tweede wedstrijd van een Europese ontmoeting in ging, bleef het zonder grote kleerscheuren en werd de volgende ronde gehaald.

Van de 10 keer dat een ploeg de eerste wedstrijd in eigen huis met 2-0 verloor, wist alleen Manchester United dit nog om te draaien. In de achtste finales van de Champions League in 2019 wist de Engelse ploeg in de return met 3-1 te winnen van Paris Saint-Germain.

Marcus Rashford benutte in de 94ste minuut een penalty na een dubieus gegeven strafschop.