Libië heeft nieuwe regering mét vrouwen, en zo vanzelfsprekend is dat niet

Het Libische parlement heeft vanmiddag een interim-regering van nationale eenheid goedgekeurd, die het land eind dit jaar naar nieuwe verkiezingen moet leiden. Dat is niet alleen een grote stap in het vredesproces van het land, maar het wordt ook gezien als een historische stap voor Libische vrouwen; vijf van de 35 nieuwe kabinetsleden zijn vrouw.

Zo zijn de nieuwe ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie vrouwen, posities die voorheen altijd door mannen werden bekleed. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.

In de aanloop naar de verkiezingen van 24 december eisen vrouwen in het land steeds nadrukkelijker hun plek op in de politiek. Daarbij stuiten ze naar eigen zeggen op de machthebbers, die voorheen allen man waren en hen niet zien zitten.

Strijd op twee fronten

Twee vrouwen die dat proberen te doorbreken zijn Saiyda al-Yaqoubi en Zahra Langhi. Zij maken deel uit van het Libische Politiek Dialoog Forum (LPDF), dat eind vorig jaar door de Verenigde Naties werd opgericht om zo snel mogelijk geloofwaardige verkiezingen te kunnen houden. Het LPDF vertegenwoordigt Libiërs van alle politieke, religieuze en sociale stromingen in het zwaar verdeelde land. Zeventien van de 74 LPDF-leden zijn vrouw.

"Het is een dagelijkse worsteling, terwijl het juist zo belangrijk is dat vrouwen ruim vertegenwoordigd zijn in de Libische politiek. Wij spelen een sleutelrol in het vredesproces", zegt Yaqoubi vanuit Tripoli. "Het is vrij simpel: kritische vrouwen zijn niet welkom", zegt Langhi. "De samenleving is patriarchaal en wordt door mannen gedomineerd. Het is helaas niet alleen de dictatuur waarmee we te maken hebben, wij voeren een strijd op twee fronten."

Geweld tegen vrouwen die hun stem gebruiken

"Ik krijg doodsbedreigingen en heb constant met agressie te maken. Ook op sociale media", zegt Yaqoubi, die al jaren politiek actief is en haar angst inmiddels grotendeels opzij heeft gezet. "Vrouwen zijn het doelwit van systematisch politiek geweld", beaamt Langhi.

Nadat hun olierijke land 42 jaar onder de straffe hand van dictator Kadhafi had geleefd, volgden tien jaar chaos en oorlog. Nu wordt naarstig gezocht naar een manier om op een pad richting stabiliteit te komen. Langhi: "Dat vrouwen zich de afgelopen tien jaar zijn gaan uitspreken was een radicale omslag. Onze samenleving is daar niet aan gewend en de reacties zijn vaak gewelddadig."