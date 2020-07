Trump ontevreden over peilingen, vervangt campagneleider door oudgediende

Met nog vier maanden te gaan tot de Amerikaanse verkiezingen heeft president Trump zijn campagneleider aan de kant gezet. Trump zou niet tevreden zijn over de tussenstand in de peilingen, waarin hij achterloopt op uitdager Joe Biden. Naast de vervanging van campagneleider Brad Parscale wordt er meer geschoven in het team dat de president een tweede termijn moet bezorgen.

"Deze wisselingen geven aan dat de Trump-campagne in de problemen zit, of dat het team dat in elk geval zo ervaart. In het gemiddelde van de landelijke peilingen staat Trump met 8 tot 9 procentpunt achter op Biden. Ook heeft Biden in de meeste swingstates een voorsprong", zegt NOS-correspondent Arjen van der Horst.

De president lijkt nu het oude team weer bij elkaar te willen halen om het succes van 2016 terug te brengen. "Met name zijn schoonzoon en topadviseur Jared Kushner trekt aan de touwtjes bij de precieze samenstelling van het campagneteam." Zo is oud-woordvoerder Hope Hicks terug. Voormalig campagnevoorzitter Paul Manafort en adviseur Roger Stone ontbreken; beiden werden veroordeeld in het onderzoek van Robert Mueller naar de Russische connecties van het originele campagneteam van Trump. Manafort is onder huisarrest geplaatst. Stone ontliep vorige week zijn straf doordat deze door Trump werd kwijtgescholden.

Miljoenenhuizen en dure auto's

De nieuwe campagneleider is Bill Stepien, die naar verwachting een stuk minder op de voorgrond zal treden dan Parscale. Dat is in dit geval een positieve eigenschap. "Parscale is een man die veel aandacht krijgt, en daar houdt Trump niet van. Bovendien was er rumoer over het feit dat hij heel rijk zou zijn geworden van zijn werk eerdere werk als campagneleider. De media schreven over zijn miljoenenhuizen in Florida en de dure auto's die hij voor zichzelf kocht."

De rally in de stad Tulsa, in juni, leidde tot zijn aftocht. Na een aantal maanden zonder verkiezingsevenementen vanwege de coronacrisis moest dit de Trump-campagne weer op de kaart zetten. Maar een groot deel van de zaal bleef leeg, terwijl Parscale vooraf gezegd had dat een miljoen aanhangers een kaartje hadden aangevraagd.

Een rally in New Hampshire die afgelopen zaterdag moest plaatsvinden, werd afgeblazen. "Volgens de officiële verklaring was dat vanwege het verwachte onweer, maar volgens betrokkenen was er angst voor een tweede 'Tulsa'", zegt Van der Horst. Parscale blijft overigens wel aan, maar dan als hoofd van de digitale campagne.