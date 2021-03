Federer toont bij vlagen weer zijn klasse, bij moeizame maar succesvolle rentree

"Het is een lange en zware weg geweest", pufte de voormalig nummer één van de wereld, nadat hij op 6-5 in de derde set zijn eerste en meteen beslissende break van de wedstrijd plaatste. "Belangrijk is hoe ik me morgen voel. Terugkomen op mijn leeftijd is niet makkelijk."

Federer, als tweede geplaatst tijdens de Qatar Open, serveerde goed, liet af en toe vleugjes van zijn klasse zien, maar vooral zijn voetenwerk liet nog te wensen over.

De taaie Evans, nummer 28 van de wereld, is een laatbloeier in het ATP-circuit. De 30-jarige Engelsman wist als trainingsmaatje van Federer bovendien als geen ander hoe de Zwitser er na twee knieoperaties en ruim een jaar afwezigheid op de baan voorstond.

Roger Federer is tijdens zijn rentree op de tennisbaan in Doha fysiek meteen flink op de proef gesteld, maar de Zwitser trok na een partij van bijna tweeënhalf uur tegen Daniel Evans wel aan het langste eind (7-6, 3-6, 7-5).

De slijtageslag had daarna alle kanten op gekund. Federer kwam op 3-3 flink in de problemen, maar poetste tot twee keer toe een breakpoint weg. Toen de nummer zes van de wereld zelf de druk kon opvoeren op de service van Evans, was het bij het tweede wedstrijdpunt raak.

In de kwartfinale treft Federer, die in zijn lange carrière 27 van de 30 duels op dit toernooi in Doha won, nu Nikoloz Basilasjvili (ATP-42).