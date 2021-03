Limburgse 'geldezels' opgepakt in WhatsApp-fraudezaak

De zes Heerlenaars zijn vorige week opgepakt en met een dagvaarding heengezonden. Dat betekent dat ze thuis mogen wachten tot ze zich moeten melden in de rechtbank.

De politie heeft in Heerlen zes verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij 'vriend-in-noodfraude', een vorm van fraude via WhatsApp. De vier mannen en twee vrouwen zouden als 'geldezels' hun bankrekening beschikbaar hebben gesteld om geld van slachtoffers door te sluizen naar criminelen.

Wat is Vriend-in-noodfraude?

Vriend-in-noodfraude is een van de vele manieren die gebruikt worden om slachtoffers op te lichten via WhatsApp. Mensen worden benaderd door iemand die zich voordoet als familie of bekende. Deze persoon zegt dat hij een nieuw telefoonnummer heeft en vraagt vervolgens om financiële hulp, die snel overgemaakt moet worden. De politie raadt slachtoffers aan om altijd aangifte te doen van deze vorm van fraude.