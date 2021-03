Zeker 80 doden bij brand in migrantenkamp in Jemen

Een brand in een migrantenkamp in Jemen heeft zondag aan zeker tachtig mensen het leven gekost, melden medische bronnen aan persbureau DPA. Er zouden 150 gewonden zijn, van wie de meeste in levensgevaar.

Aanvankelijk werden acht dodelijke slachtoffers gemeld, door de aan de Verenigde Naties gelieerde Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In het kamp bij de hoofdstad Sanaa waren volgens de IOM zo'n 900 migranten gehuisvest, vooral afkomstig uit Ethiopië. De organisatie zegt dat de brand levens heeft geëist van zowel migranten als bewakers.

De minister van Informatie van Jemen spreekt van een ramp en eist een onafhankelijk onderzoek. Ook Amnesty International wil dat de brand wordt onderzocht.

Ruzie tussen migranten en bewakers

Een mensenrechtenorganisatie meldt op basis van ooggetuigen dat er ruzie was ontstaan tussen migranten en Houthi-rebellen die het kamp bewaakten. De bewakers zouden aan de migranten geld vragen voor vrijlating en hen vasthouden in erbarmelijke omstandigheden.

Als reactie ging volgens de mensenrechtenorganisatie een groep migranten in hongerstaking. Het conflict zou uit de hand zijn gelopen, waarna de bewakers projectielen door het raam zouden hebben gegooid. Die zouden zijn geëxplodeerd, waarna de brand uitbrak. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn enkele gewonden aangehouden.

Op internet circuleert een video die van na de brand zou zijn. Op de beelden is in een ruimte een aantal lijken te zien, waarvan sommige op elkaar liggen. Een groot aantal slachtoffers zou na de brand in een massagraf zijn gelegd.

Grootste

De Houthi-rebellen hebben banden met Iran en vechten in Jemen al jaren een bloedige burgeroorlog uit tegen een coalitie die onder leiding staat van Saudi-Arabië.

Volgens schattingen van de Verenigde Naties heeft het geweld aan ruim 100.000 mensen het leven gekost. Ook zijn nog eens 130.000 mensen omgekomen door indirecte gevolgen van de oorlog, zoals honger en slechte medische voorzieningen. De VN spreekt van de grootste wereldwijde humanitaire ramp van dit moment.

Tienduizenden migranten naar Jemen

Ondanks het geweld steken jaarlijks tienduizenden Afrikanen de zee naar het Midden-Oosten over, in de hoop op een beter leven in Saudi-Arabië of een van de andere Golfstaten. Alleen al in januari registreerde de IOM in Jemen 2500 migranten uit Ethiopië en Somalië.

Vorige week meldde de organisatie dat mensensmokkelaars een groep migranten midden op zee dwongen om de boot te verlaten. Twintig mensen overleefden dat niet.