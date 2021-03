Waterpolomannen verder zonder oudgediende Lindhout

Robin Lindhout maakt geen deel meer uit van de nationale waterpoloselectie. De speler van AZC Alphen speelde in dertien jaar tijd meer dan 250 interlands voor het Nederlands team. Hij wordt door de bondscoach niet meer geselecteerd.

"Ik heb Robin laten weten dat hij niet meer voorkomt in mijn plannen voor de periode tot en met 2024", zegt Harry van der Meer op de website waterpolo.nl. "Dat is een ontzettend lastige beslissing om te nemen, want Robin heeft een grote staat van dienst in Oranje."

Van der Meer zegt dat zijn keuze vooral te maken heeft met de manier waarop hij wil gaan spelen. In dat plan past Lindhout niet meer.