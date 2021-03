Bach herkozen als voorzitter van IOC

Het was niet meer dan een formaliteit. De Duitser Thomas Bach is tijdens het 137ste IOC-congres voor vier jaar herkozen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Zijn tweede termijn gaat in op de laatste dag van de Olympische Spelen van Tokio. Van de 94 uitgebrachte stemmen was er één tegen. Er waren geen tegenkandidaten.

De 67-jarige Bach volgde in 2013 de Belg Jacques Rogge op. Zijn belangrijkste taak op de korte termijn? Ervoor zorgen dat de Olympische Spelen in Tokio doorgaan. Vorige zomer werden vanwege de coronapandemie de Spelen met een jaar uitgesteld. Maar die pandemie is nog steeds niet onder controle.

Niet of maar hoe

Gisteren bracht het Japanse persbureau Kyodo het bericht naar buiten dat er geen publiek uit het buitenland welkom is. In Japan zelf is het enthousiasme voor de Zomerspelen tot een dieptepunt gedaald. Slechts 20% van de Japanners zou volgens een onderzoek nog willen dat de Olympische Spelen doorgaan.

Maar Bach blijft positief. Eind januari benadrukte hij nog maar eens dat er alles aan gedaan wordt om de Spelen plaats te laten vinden.

Volgens de oud-schermer, die olympisch goud won met het West-Duitse team tijdens Montréal 1976, is het geen kwestie van óf de Spelen plaatsvinden, maar hóé. Zijn conclusie na ruggenspraak met experts: "Het is nog te vroeg om te oordelen welke anti-coronamaatregelen de juiste zijn. Dus we vragen om geduld en begrip. Van de atleten, het Japanse volk, van iedereen."

Vrijdag staan de ontwikkelingen rondom Tokio2021 opnieuw op de agenda van het IOC. Mogelijk wordt er dan meer duidelijk.