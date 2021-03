Saillante transfer in Eredivisie Vrouwen: Van Lunteren van Ajax naar PSV

De 84-voudig international speelt sinds 2009 op het hoogste niveau en kwam achtereenvolgens uit voor AZ, Telstar en Ajax met tussendoor één seizoen in de Duitse Bundesliga voor SC Freiburg. Ze won met AZ en Ajax in totaal drie landstitels en vier KNVB-bekers.

Ajax betreurt het vertrek van Van Lunteren. "Dat zij haar carrière bij PSV wil voortzetten is jammer, maar wij hebben uiteraard respect voor haar keuze en wensen haar veel succes met de terugkeer naar het wedstrijdveld", reageert Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax.

Van Lunteren zelf noemt de overstap niet vreemd: "Ik kan me voorstellen dat het zo wordt gezien, maar voor mij is de keuze logisch. Ik was toe aan iets nieuws en wilde in Nederland actief blijven. PSV is een mooie en grote club die kampioen wil worden. Dat is het enige dat telt en ik zie het als een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren."