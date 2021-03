Van Aert maakt feest Jumbo-Visma compleet met sprintzege in Tirreno

In de ene wedstrijd wint Primoz Roglic, in de andere Wout van Aert. Laatstgenoemde bekroonde een uiterst succesvolle dag voor de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma door de eerste etappe in Tirreno-Adriatico te winnen.

De massasprint in Italië volgde nog geen vijf minuten nadat in die andere rittenkoers, Parijs-Nice, de vierde etappe was gewonnen door Primoz Roglic, die daarmee tevens de leiding in het algemeen klassement overneemt.

Van Aert werd goed van voren gehouden door zijn ploeggenoten in de 156 kilometer lange rit met start en finish in Lido di Camaiore. Op het laatste rechte stuk ging hij vol aan en zelfs Caleb Ewan kon hem niet bijbenen. Fernando Gaviria sprintte naar de derde plaats.

Vijf vluchters

De Italianen Simone Velasco, Vincenzo Albanese, Mattia Bais en Samuele Rivi en de Israëliër Guy Niv gingen in de vlakke rit al na zeven kilometer op avontuur, reden een voorsprong van ruim drie minuten bijeen, maar op tien kilometer van de finish werd de laatste vluchter weer opgeraapt door de peloton.

In de sprint werd Tim Merlier geholpen door Alpecin-Fenix-ploegmaat Mathieu van der Poel, maar de Belg kon zich niet mengen in de strijd om de zege. Van Aert kwam redelijk vroeg op kop, maar hield Ewan op imponerende wijze achter zich.