Roglic grijpt de macht in Parijs-Nice in eerste rit met finish bergop

In de vierde etappe, de eerste met finish bergop, reed de kopman van Jumbo-Visma op 3 kilometer van de streep in zijn eentje weg bij de groep met klassementsrenners.

Geen van zijn concurrenten had een antwoord op de indrukwekkende versnelling van de Sloveen. De winnaar van vorig jaar, Maximilian Schachmann, voerde het groepje aan dat 12 seconden na Roglic over de streep kwam, met daarin onder anderen ook Guillaume Martin, Tiesj Benoot en Alexander Vlasov.

Gele trui

Roglic neemt dankzij zijn overwinning de leiding in het algemeen klassement over van de Zwitser Stefan Bisegger. Schachmann staat tweede, op 35 seconden van de kopman van Jumbo-Visma.

"Het was een zware dag, echt iets voor mij", zei Roglic na de rit. "Heel mooi dat ik goede benen had en het af kon maken. Het doel is om de gele trui te hebben in Nice. We hebben een sterk team en zijn optimistisch voor de volgende etappes", aldus de Sloveen.

De achtdaagse 'koers naar de zon' duurt nog tot en met zondag.