5330 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5330 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1021 meer dan gisteren en het aantal is ook hoger dan dan het gemiddelde van afgelopen week. Toen werden per dag gemiddeld 4600 mensen positief getest.

Nederland doet het vergeleken met zijn buurlanden het slechtst: in al die landen zijn de besmettingscijfers inmiddels, gemeten naar inwoneraantal, lager dan in Nederland. In onder meer Zweden, Estland en Tsjechië zijn de besmettingscijfers wel hoger.