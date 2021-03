Belgische D'Hoore sprint naar zege op TT-circuit, Wiebes hard onderuit

De Belgische Jolien D'Hoore heeft de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De sprintster van de Nederlandse SD Worx-ploeg kon in de laatste meters de vallende Lorena Wiebes net ontwijken en drukte haar wiel in de sprint nipt voor dat van de Britse Alice Barnes over de streep.

Karlijn Swinkels van Jumbo-Visma reed naar de derde plaats.