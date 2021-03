Zes grote festivals afgelast in Duitsland

Zes grote festivals in Duitsland en één in Zwitserland gaan dit jaar niet door. Dat heeft koepelorganisatie Eventim Live bekendgemaakt.

De organisatoren van de festivals cancelen de evenementen vanwege de "voortdurende onzekere situatie rond de besmettingen", laat Eventim weten. Het is het tweede jaar op rij dat de festivals, die honderdduizenden bezoekers trekken, worden afgelast.

Het gaat om Rock am Ring op de Nürburgring, Rock im Park in Nürnberg, Het Hurricane Festival in Niedersachsen en Southside in Baden Württemberg. Ook Deichbrand (bij Cuxhaven), SonneMondSterne (Thüringen) en het Zwitserse Greenfield Festival gaan niet door.

Voor sommige afgelaste festivals was een deel van het programma al bekend. Op Rock am Ring en Rock im Park die normaal gelijktijdig in juni plaatsvinden, zouden onder meer Green Day, System of a Down en Volbeat optreden. Volgens de organisatoren zullen ze in 2022 alsnog te zien zijn. Fans krijgen de mogelijkheid hun dit jaar of vorig jaar gekochte tickets om te boeken naar de editie van 2022.

In Nederland gaan de organisatoren van grote festivals als Pinkpop, Lowlands en Mysteryland er vooralsnog van uit dat ze doorgaan dit jaar.