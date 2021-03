Nieuwe app met bewijs negatieve coronatest op proeffestival getest

Bij de twee testfestivals die aankomend weekend in Biddinghuizen worden gehouden, wordt een nieuwe corona-app getest. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Elk festival heeft ongeveer 1500 bezoekers, die zich van tevoren moeten laten testen op het coronavirus. Bij de test krijgen ze een code, die ze kunnen invoeren in de nieuwe app, CoronaCheck. Die maakt een QR-code aan, die de medewerkers van het festival bij de ingang kunnen scannen. De app geeft een groen vinkje als iemand negatief is getest op het coronavirus.

Festival als proeftuin

Minister De Jonge zei maandag al dat de app "zo goed als klaar" was. Bij de Fieldlab-muziekevenementen wordt deze dus voor het eerst ingezet.

Tim Boersma van Fieldlab zegt dat ze het ministerie graag het podium van de Back to Live-festivals willen bieden om de app te testen. Bij de vorige evenementen moesten bezoekers ook een negatief testresultaat kunnen laten zien, maar dat ging via een digitaal of papieren PDF-document in combinatie met een identiteitsbewijs.

In de CoronaCheck-app zijn beide gegevens aan elkaar gekoppeld. "We gaan onderzoeken of het controleren van 1500 mensen bij de ingang met deze app sneller gaat."

Overigens is het voor de bezoekers van het proeffestival niet verplicht om de CoronaCheck-app te gebruiken. "De testresultaten worden ook nog steeds opgestuurd via de mail", zegt Boersma.

Op termijn voor gevaccineerden

De app moet op termijn ook door gevaccineerden worden gebruikt, wanneer blijkt dat zij geen besmettingsgevaar meer vormen. Maar daar moet volgens de minister eerst meer medisch onderzoek naar worden gedaan.