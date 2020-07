Spanning neemt toe na zeges Leicester en Man United, zorgen om Van Aanholt

De strijd om de laatste twee Champions League-tickets in de Premier League blijft onverminderd spannend. Zowel Manchester United als Leicester City wist donderdagavond te winnen.

Op bezoek bij Crystal Palace won Manchester United met 2-0. In het duel stonden twee Nederlandse linksback opgesteld: Patrick van Aanholt bij Palace en aan de andere kant Timothy Fosu-Mensah, die in mei 2017 zijn laatste wedstrijd voor Manchester United speelde.

Op slag van rust maakte Marcus Rashford na een fraaie actie de 0-1, waarna David de Gea nog een vrije trap van Luka Milivojevic uit de kruising haalde. Na rust ging de 1-1 van Jordan Ayew niet door omdat hij een millimeter buitenspel stond, zo oordeelde de VAR. De Gea moest nog in actie komen op een schot van James McCarthy en raakte Bruno Fernandes namens Manchester United de paal.

Van Aanholt

In de slotfase leidde een combinatie tussen Rashford en Anthony Martial tot de 2-0. Martial botste daarbij hard op Van Aanholt. Het spel lag ruim vijf minuten stil. Het zag er in eerste instantie ernstig uit. Er werd op het veld zuurstof toegediend en Van Aanholt verliet per brancard met een zuurstofmasker het veld.