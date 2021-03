Ajax, opnieuw zonder Blind, beducht voor overvaltactiek van Young Boys

Het ontbreken van Blind in de Johan Cruijff Arena vormt een forse aderlating, maar wellicht zou Martínez evengoed wel spelen, aldus de trainer van de Amsterdammers, die ook de niet-speelgerechtigde Sébastien Haller, geschorste André Onana en geblesseerde Noussair Mazraoui niet kan opstellen. Brian Brobbey is nog een vraagteken.

De knieblessure van Daley Blind is niet erger dan gedacht, maar de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys van donderdagavond komt voor de verdediger van Ajax, die de kwetsuur een week geleden tegen sc Heerenveen opliep, toch nog net te vroeg. En dus is de kans groot dat Erik ten Hag een beroep zal doen op Lisandro Martínez voor de vacature in het hart van de verdediging.

De aftrap van de eerste confrontatie tussen de koplopers in de Nederlandse en Zwitserse competitie is om 18.55 uur. De wedstrijd is te volgen op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Ten Hag prijst de Zwitserse opponent in de achtste finales. "Het is een goede ploeg, die niet alleen in staat is gebleken om Bayer Leverkusen, een van de betere ploegen in de Bundesliga, uit te schakelen, maar er bovendien twee keer van heeft gewonnen. Het is echt een team, een eenheid, met een goede mentaliteit."

Verticale spel

Vooral het sterke 'verticale spel', zoals hij het noemt, was de oefenmeester opgevallen. "Ze gaan heel direct naar de goal van de tegenstander. Het is dan echt een overval met vier, vijf spelers tegelijk. Er zit veel snelheid in de ploeg."