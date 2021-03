Titelverdediger en uitdager in evenwicht op eerste dag America's Cup

Op de eerste dag van de America's Cup heeft zowel titelhouder Nieuw-Zeeland als het Italiaanse Luna Rossa een race gewonnen.

De twee boten nemen het de komende week tegen elkaar op voor de kust van het Nieuw-Zeelandse Auckland. Het team dat zeven races van de dertien races wint, verovert de prestigieuze cup. Vrijdag staan de volgende twee races op het programma.

De 30-jarige Fries Carlo Huisman is net als in 2017 een van de bemanningsleden van de Nieuw-Zeelandse boot.

Pete Burling, zesvoudig wereld- en olympisch kampioen in de 49er-klasse, is de schipper. James Spithill is dat bij Luna Rossa en hij won de wedstrijd in 2013 en 2017.

De America's Cup wordt gezien als het oudste internationale sportevenement. In 1851 was de eerste editie in Engeland.