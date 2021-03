Dé foto van het jaar: dit zijn de genomineerden

Ook dit jaar ontvangt een fotograaf de prestigieuze prijs voor de World Press Photo. De genomineerden in de belangrijkste categorie, 'Foto van het Jaar', zijn zes foto's die een beeld geven van een grote nieuwsontwikkeling in 2020. Bij het beoordelen van de foto's kijkt de jury niet alleen naar de foto zelf, maar checkt ook of de foto geen verkeerd beeld schetst van de situatie en of de fotograaf het gefotografeerde echt heeft zien gebeuren (zonder eigen ingrijpen). Vanwege de coronacrisis vindt de uitreiking van de prijs dit jaar online plaats. De winnaar wordt 15 april bekendgemaakt. We kijken naar de kanshebbers en de verhalen achter de foto's. Dit zijn de genomineerden:

World Press Photo 2021 - Evelyn Hockstein

Lincoln Emancipation Memorial Debate, door Evelyn Hockstein (Verenigde Staten) Voor- en tegenstanders in debat over het standbeeld de Emancipation Memorial in Lincoln Park, Washington D.C. Het beeld toont president Abraham Lincoln en een man die een slaafgemaakte voor moet stellen, een verbeelding van Lincolns afschaffing van de slavernij. Tegenstanders beschouwen het beeld als een overblijfsel van een racistisch en koloniaal verleden.

World Press Photo 2021 - Valery Melnikov

Leaving Home in Nagorno-Karabakh, door Valery Melnikov (Rusland) In november 2020 ontplofte het conflict in Nagorno-Karabach, een regio in de Kaukasus waar zowel Armenië als Azerbeidzjan aanspraak op maken. Azerbeidzjan wist het gebied met militaire inzet zo goed als over te nemen. De toekomst van de plaatselijke Armeniërs is daarmee ongewis.

World Press Photo 2021 - Mads Nissen

The First Embrace, door Mads Nissen (Denemarken) De 85-jarige Rosa Luzia Lunardi knuffelt een sociaal werker door een 'knuffelgordijn' in de Braziliaanse stad São Paulo. Het is haar eerste knuffel in vijf maanden tijd. Brazilië werd in 2020 hard getroffen door het coronavirus, met meer dan tien miljoen besmettingen en tot nu toe rond de 260.000 doden.

World Press Photo 2021 - Oleg Ponomarev

The Transition: Ignat, door Oleg Ponomarev (Rusland) De Russische fotograaf Oleg Ponomarev fotografeert inwoners van Sint-Petersburg met genderdysforie: ze voelen zich anders dan het geslacht dat ze bij hun geboorte kregen. "Ik sta mezelf toe om 'ik' te zijn."

World Press Photo 2021 - Luis Tato

Fighting Locust Invasion in East Africa, door Luis Tato (Spanje) Zwermen sprinkhanen vreten gewassen kaal in de Hoorn van Afrika en Jemen, waardoor ze de voedselvoorziening voor miljoenen mensen in gevaar brengen. Overmatige regen in Somalië en Ethiopië zorgde voor veel begroeiing, de perfecte habitat voor de sprinkhanen.

World Press Photo 2021 - Lorenzo Tugnoli

Injured Man After Port Explosion in Beirut, door Lorenzo Tugnoli (Italië) Een gewonde man naast de nog smeulende ruïnes in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet. Op 4 augustus 2020 explodeerde een partij ammoniumnitraat in een opslagloods. De ramp kostte aan 207 mensen het leven, verwondde er 6500 en verwoestte een groot deel van de haven en de omliggende wijk.

Verhaal van het jaar Naast de prijs voor de beste foto is er ook een prijs voor de beste Story. Het gaat daarbij om een serie foto's die een verhaal vertellen.

Antonio Faccilongo (Italië) portretteert de slachtoffers van het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden:

Chris Donovan (Canada), fotografeert de inwoners van de Amerikaanse stad Flint, waar armoede overheerst: