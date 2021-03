Van Jong NAC naar FC Barcelona: het (korte) voetbalsprookje van Van Beijnen

Van een amateurcontract bij Jong NAC naar een ontmoeting met Lionel Messi, samen in een Barça-trainingspak. Het wonderlijke verhaal van de transfer van Mike van Beijnen naar FC Barcelona, dat vanavond in de Champions League aantreedt tegen PSG, leest als een oud-Hollands stripboek. Het voetbalsprookje blijkt eigenlijk een ideale samenloop van omstandigheden. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder bijzonder. Over een onvergetelijk halfjaar, handen schudden met Messi, trainingspartijtjes met Ousmane Dembélé en pindakaas-tips van Frenkie de Jong.

Mike van Beijnen tekent zijn contract bij Barcelona - FC Barcelona

Mike van Beijnen is 20 jaar als zijn amateurovereenkomst bij Jong NAC in de zomer van 2019 afloopt. De rechtsback, die ook op links uit de voeten kan, heeft een paar keer mee mogen trainen met het eerste elftal van de club uit Breda, maar tot een debuut komt het niet. Van Beijnen speelt eerder in de jeugd van Willem II. Zijn vader, Ali Dursun, komt graag bij de wedstrijden van zijn zoon kijken en wil nog weleens blijven hangen op de Tilburgse club. Daar ziet hij Frenkie de Jong spelen en wordt hij op slag verliefd op diens voetbalkunsten. Vanaf dat moment zijn Dursun en De Jong samen. De voetballer groeit later bij Ajax uit tot een van 's werelds meest gewilde talenten. Dursun is inmiddels zijn zaakwaarnemer. De twee bekronen hun samenwerking in 2019 met de overgang van De Jong naar Barcelona, dat onder meer Paris Saint-Germain aftroeft. Afkoopsom van honderd miljoen euro Wanneer De Jong zich in de zomermaanden klaarmaakt voor de presentatie in Camp Nou voor de fans, krijgt Dursun van Barcelona te horen dat de Catalanen op zoek zijn naar een links- of rechtsback voor het tweede elftal, voor FC Barcelona B. Daar hoeft de zaakwaarnemer niet lang over na te denken. Op 20 juni poseert een trotse Van Beijnen met het shirt van een van de grootste clubs van de wereld. Hij heeft een afkoopsom van honderd miljoen euro in zijn contract staan.

Mike van Beijnen poseert met het shirt van FC Barcelona - FC Barcelona

"Het ging allemaal heel snel", blikt Van Beijnen terug, die zijn contract ondertekende in het bijzijn van de oud-spelers José Mari Bakero en Guillermo Amor. "Voor hen is het bijna dagelijks werk, maar voor mij niet. Ik zag mijn moeder in tranen." De jonge Nederlander krijgt een rondleiding op de club en maakt kennis met belangrijke mensen zoals oud-speler Éric Abidal, die dan technisch directeur is. "Dat was wel echt even een besefmomentje. Er gaat dan zo veel emoties door je heen. Een mix van adrenaline, blijdschap en vooral trots." Hij sluit aan bij Barcelona B, dat op het derde niveau speelt en waar spelers als Ansu Fati, Ronald Araújo, Riqui Puig (die nu tot de A-selectie behoren) meedoen. Ook landgenoot Ludovit Reis (ex-FC Groningen) speelt zijn wedstrijden in dat team. Tegenover Dembélé Tijdens interlandperiodes, wanneer de grote sterren uitvliegen om voor hun land uit te komen, mag Van Beijnen een paar keer meedoen met de eerste selectie. "Stond ik daar ineens tegenover Dembélé. Wat is hij snel zeg!", weet de Brabander nog. "Gelukkig waren het partijtjes op een klein veld, waardoor ik het nog aardig kon belopen. Ivan Rakitic was er ook nog. Geweldig, dat pakt niemand me meer af."

Mike van Beijnen met links oud-speler Amor en rechts oud-speler Bakero - FC Barcelona

En het wordt nog mooier. Een ontmoeting met de grote ster: Lionel Messi. "Onze trainingsvelden lagen naast elkaar. Ik heb hem een keer een hand gegeven en me voorgesteld. Nee, hij hoefde zich niet aan mij voor te stellen, haha." Het leven in de zonnige Catalaanse stad bevalt Van Beijnen prima. Hij woont er samen met zijn vriendin in een appartement in de stad. Als speler van Barcelona B heeft hij van de club een gratis seizoenkaart gekregen. Elke thuiswedstrijd van het eerste zit Van Beijnen op de tribune van het immense Camp Nou. De tip van Frenkie Op het jeugdcomplex vormt hij met Reis en Xavier Mbuyamba een Nederlands trio. Vrijwel dagelijks ontbijten ze samen. Met De Jong, die hij nog kent van hun tijd samen bij Willem II, eet hij weleens een hapje samen. De speler van het Nederlands elftal blijkt een uitstekende adviseur te zijn. "Het was voor mij mijn eerste keer op mezelf. En dan ook nog eens in het buitenland. Dus Frenkie hielp me met het vinden van de juiste supermarkten. Er was daar een Nederlands winkeltje met pindakaas en hagelslag, waar hij ook vaak heenging. Het was daar wel erg prijzig, want een klein potje pindakaas kostte al snel vier euro."

Frenkie de Jong met de familie in Barcelona, staand links Ali Dursun - AFP

Het Spaanse leven en de club bevallen Van Beijnen prima. Er is alleen één probleem: hij speelt nooit. Geen officiële minuut. Alleen in oefenduels mag hij meedoen. "Waar het aan lag? Dat moet je aan de trainer vragen. Ik kon het niveau van de competitie aan, maar we hadden wel echt een goed team." Met pijn in het hart besluit Van Beijnen na een halfjaar te vertrekken. Met Barcelona op zijn cv is het een stuk makkelijker om een club te vinden. Hij tekent voor twee jaar bij Genclerbirligi, dat uitkomt op het hoogste niveau van Turkije. Maar ook dat avontuur wordt geen succes. De teller blijft steken op één invalbeurt. "Ik kwam in de winter en de club zat in een mindere periode, streed tegen degradatie en de trainer wilde geen risico nemen. Toen kwam corona en wilde ik terug naar Nederland."

Mike van Beijnen (rechts) in actie voor Fortuna Sittard - ANP

Bij Barcelona heeft hij geleerd om altijd drie stappen vooruit te denken, in Turkije heeft hij daar volwassenheid aan toegevoegd. Dat samen moet zorgen voor een doorbraak bij Fortuna Sittard, waar hij van de zomer voor twee seizoenen - met een optie voor nog een jaar - tekende. Maar Van Beijnen moet opnieuw geduld hebben. De teller staat na vijfentwintig competitieduels op twintig minuten verdeeld over drie invalbeurten. En dus heeft hij tijd om nog weleens terug te denken aan zijn wonderlijke periode in Barcelona. "Dan kwam ik een restaurant binnengelopen en zag ik daar Gerard Piqué met Shakira zitten. Of kwam de knalrode Ferrari van Samuel Umtiti ineens voorbij. Ik had het niet willen missen."