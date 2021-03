Tuur Elzinga wint voorzittersverkiezing FNV

Tuur Elzinga (51) heeft de voorzittersverkiezing van vakbond FNV gewonnen. Hij volgt Han Busker op, die na vier jaar stopt als voorzitter.

De leden van de grootste vakbond van Nederland konden afgelopen maand kiezen tussen de vice-voorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga. Elzinga kreeg net iets meer dan de helft van de stemmen. Zo'n 120.000 leden brachten hun stem uit. Bij de vorige verkiezing vier jaar geleden, toen er slechts één kandidaat was, stemden 82.000 mensen. Het ledenparlement heeft de benoeming goedgekeurd.

Een grote koersverandering wordt niet verwacht. Elzinga was al sinds 2018 vicevoorzitter van FNV. Daarvoor was hij negen jaar Eerste Kamerlid voor de SP. Kitty Jong feliciteerde haar tegenkandidaat en kondigde aan in het FNV-bestuur te blijven.

Land plat

In zijn overwinningsspeech zei Elzinga te willen werken aan een socialer Nederland. "Vast moet de norm worden, er moeten 1 miljoen echte banen bij en het minimumloon moet omhoog naar 14 euro per uur."

Hij ziet tijdens de verkiezingscampagne dat meer partijen daar ook op inzetten. "Dat moeten ze nu ook waar gaan maken. Dat ze naar ons blijven luisteren. Desnoods leggen we het hele land plat. Samen krijgen we dat voor elkaar."

Middeninkomens

Elzinga is vooral bekend van het akkoord over het nieuwe pensioenstelsel dat de vakbeweging vorig jaar sloot met de werkgevers en het kabinet. Bij een stemming onder de FNV-leden stemde driekwart daarmee in.

Hij wil in de toekomst vaker praten over akkoorden met kabinet en werkgevers. "Als je niet aan tafel wil zitten om samen resultaten af te spreken, dan laat je het aan de goden over", zei hij daarover.

Niek Stam, al 25 jaar vakbondsleider in de Rotterdamse haven, wilde zich ook kandidaat stellen. Maar De Telegraaf meldde eerder dat hij niet door de toetsingscommissie is gekomen.