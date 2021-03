Veldslag in woonwijk Athene, relschoppers slaags met politie

Oorlogstaferelen gisteravond in een buitenwijk van de Griekse hoofdstad Athene. Aan het einde van een demonstratie tegen politiegeweld met duizenden betogers maakte een groep van gemaskerde jongeren zich los en richtte op grote schaal vernielingen aan. Relschoppers trokken naar een politiebureau in de wijk Nea Smyrni en gooiden met molotovcocktails en stenen naar agenten. Een politieman raakte ernstig gewond nadat hij van zijn motorfiets was getrokken en in elkaar werd geslagen. Collega's konden hem bevrijden zodat hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Nog vier agenten raakten gewond. Er werden molotovcocktails en stenen naar de politie gegooid:

Demonstratie tegen politiegeweld loopt uit op rellen - NOS

De Griekse premier Mitsotakis veroordeelt het geweld. "Blinde woede leidt nergens toe. Het leven van een jonge politieman is in gevaar gebracht. Nu moet iedereen zich inhouden en kalm blijven. Dit geweld moet afgelopen zijn." Zestien vermoedelijke relschoppers zijn opgepakt. Kritiek na video Aanleiding voor de demonstratie in Nea Smyrni was een incident afgelopen zondag, legt correspondent Conny Keessen uit. "Mensen zaten op het centrale plein lekker van het zonnetje te genieten en werden gecontroleerd door de politie of ze zich wel aan de coronamaatregelen hielden. Er ontstond discussie, meer mensen gingen zich ermee bemoeien en toen - ogenschijnlijk uit het niets - begonnen agenten op een van de omstanders in te slaan." Het incident werd gefilmd en op sociale media gezet, waarop een storm van kritiek volgde. Oppositiepartijen veroordeelden het geweld en ook de voorman van de politievakbond was er niet over te spreken. "Er zijn regels, waaraan je je dient te houden", zei hij. Het incident wordt intern bij de politie onderzocht en ook het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. Het incident in Nea Smyrni: