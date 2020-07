Luiten pakt koppositie na zware tweede dag in Oostenrijk

Joost Luiten heeft de leiding genomen op het Euram Bank Open in Oostenrijk, het tweede Europese toernooi sinds de coronapauze. Vorige week leidde hij ook al na de eerste ronde van het Oostenrijks Open. Hij werd toen uiteindelijk achttiende.

Luiten begon de dag met twee birdies en een eagle op de eerste vijf holes, was daarna goed voor nog vier birdies en had alleen een uitglijder op de laatste hole. Een bogey bracht hem op -7 voor de dag en een totaal van -12.

"Zeventien geweldige holes", lachte de zesvoudig toernooiwinnaar. "Ik ben niet echt in de problemen geweest, al was het best lastig, met die aantrekkende wind en de regen. Het was een zware dag."

De 34-jarige golfer is zelf de hoogstgeplaatste speler op het toernooi. Luiten staat 103de op de wereldranglijst.