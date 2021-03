Het befaamde Maracanã wordt omgedoopt tot stadion Rei Pelé

"Het is een waardig eerbetoon aan de man die over de hele wereld wordt erkend voor zijn nalatenschap voor het Braziliaanse voetbal en voor de bijbehorende diensten aan ons land", aldus de beleidsmakers in de Braziliaanse stad. Rei betekent koning in het Portugees.

Pelé, wiens volledige naam Edson Arantes do Nascimento is, is vaak te bewonderen geweest in Maracanã, dat officieel Estádio Jornalista Mário Filho heet. De aanvaller, die met Brazilië in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen werd, maakte er in november 1969 als speler van Santos in het duel met Vasco da Gama het duizendste doelpunt uit zijn loopbaan.

Maracanã, dat oorspronkelijk 183.000 toeschouwers kon herbergen, maar na enkele renovaties nog een kleine 80.000, was een van de stadions tijdens de WK's van 1950 en 2014 en ook werd het gebruikt voor de opening van de Olympische Spelen in 2016.