Vakanties voor najaar en volgend jaar populair • Chili vaccineert het snelst

De bestseller van 2020 is de fiets, met dank aan de coronacrisis. Er werden in totaal 1,1 miljoen nieuwe fietsen verkocht, 9 procent meer dan in 2019. De helft daarvan, 547.000 stuks, is elektrisch. De verkopen leidden tot een recordomzet van 1,65 miljard euro, 31 procent meer dan het jaar ervoor, melden de RAI Vereniging en de Bovag.

Door het thuiswerken en de lockdowns is de behoefte groter om meer te bewegen en te sporten. Mede daardoor was de fiets het afgelopen jaar zo populair, ook al doordat veel mensen noodgedwongen in eigen land op vakantie gingen vorig jaar.

Fietsfabrikanten en de fietsenhandel in Nederland en daarbuiten hadden aanvankelijk veel last van de eerste lockdown en zagen productie, levering en verkopen teruglopen, maar vanaf mei kwam de fietsverkoop helemaal op gang. Het omzetverlies in de eerste maanden werd ruimschoots goedgemaakt.

De fiets beleeft een topjaar, ondanks en dankzij de coronacrisis