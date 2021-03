'Stel operaties uit na coronabesmetting' • Streep door Duitse festivalseizoen

Vanaf 09.30 uur is er weer een technische briefing in de Tweede Kamer. Die wordt dit keer verzorgd door Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het RIVM. De briefing is te volgen via deze livestream, op tv via NPO Politiek en via updates op NPO Radio 1.

De technische briefing duurt tot ongeveer 12.30 uur. Aansluitend, vanaf 13.00 uur, is er in de Tweede Kamer een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.