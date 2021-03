Rutte: avondklok ligt echt boven op de stapel • Website laat zien wanneer je wordt gevaccineerd

Kuipers noemt de situatie in de ziekenhuizen op dit moment stabiel. "Maar de bezetting is wel hoog", zegt hij in de technische briefing.

Kuipers verwacht volgende maand een duidelijk effect te zien van het vaccineren. In de loop van april moeten er 1,5 miljoen prikken per week worden gezet. "Dan verwachten we dat besmettingen nog wel oplopen, maar niet met heel hoge pieken", zegt Kuipers.

"Maar dat is wel anders als we de maatregelen niet goed naleven en de R-waardes ongeveer 10 procent toenemen", benadrukt hij. "Dan kunnen we in de loop van april wel in een situatie komen dat we planbare zorg verder moeten afschalen. Meer versoepeling kan dus leiden tot snelle verslechtering."