Biden krijgt groen licht voor steunpakket • Meer jongeren met psychische problemen

Op het eiland Bonaire is het aantal coronabesmettingen in een week flink opgelopen. Met name onder de bevolking stijgt het aantal snel, het aantal besmette toeristen is op een hand te tellen. Vorige week waren er 25 besmettingen. Dat aantal is deze week geëxplodeerd naar 146. Een van de besmette mensen is een toerist.

Vanwege de forse stijging is het risiconiveau op het eiland opgeschaald van 3 naar 5, maar de vraag is of dat veel indruk maakt. Volgens de autoriteiten zijn de bewoners van Bonaire corona-moe en houden ze zich minder goed aan de regels.

Een groot deel van de besmettingen betreft de Britse variant van het virus. Bron- en contactonderzoek heeft aangetoond dat een feest in een horecagelegenheid vorige week een belangrijke besmettingshaard was. Op het feest werd tegen de regels onder meer gedanst en gezongen.

Ondanks het negatieve reisadvies komen er nog steeds toeristen naar Bonaire, al zijn het er niet meer dan enkele honderden. De meeste toeristen komen om te duiken of te windsurfen en komen nauwelijks met de bevolking in contact.

Op sociale media passeren regelmatig beelden en foto's van toeristen die in groepjes bij elkaar zitten. Volgens de autoriteiten op Bonaire wordt daarop gehandhaafd, maar "je kunt niet overal zijn", en "meestal zijn het momentopnames die worden uitvergroot".

