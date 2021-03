Nieuwe clash Van der Poel-Van Aert, dit keer in Tirreno-Adriatico

Vijf dagen na zijn heroïsche overwinning in Strade Bianche gaat Mathieu van der Poel voor zijn volgende succes. Hij wil in ieder geval een etappe winnen in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico, die vandaag van start gaat.

De voorbereidingskoers op Milaan-Sanremo telt zeven ritten en begint met een vlakke openingsetappe van en naar Lido di Camaiore en eindigt dinsdag met de traditionele korte slottijdrit in de straten van San Benedetto del Tronto.

Tussendoor is er voor elk wat wils: vlakke sprintetappes, ritten met een korte, steile aankomst en in de vierde rit een serieuze aankomst bergop naar Prati di Tivo.

Geen klassementsambities

Net als in Strade Bianchi komt de fine fleur van de eendagsrenners en de klassementsmannen samen in Italië. Tadej Pogacar, Egan Bernal, Geraint Thomas en João Almeida behoren tot de favorieten in Italië.

Klassementsambities heeft Van der Poel niet. "Ik probeer hier een etappe te winnen. Dat is het uitgangspunt. Dat gaat onze ploeg ook proberen met Tim Merlier, een van de snelste mannen op de startlijst. Ik zal per dag bekijken hoe ver ik kan gaan, ook met de naderende klassieker Milaan-Sanremo in gedachten."

Toch rekent Pogacar wel op Van der Poel in het eindklassement. "Iedereen zat zaterdag kapot en toch ging hij nog zo aan", zegt de 22-jarige Sloveen tegen Sporza. "Met zijn kracht kan Mathieu zeker een goed klassement rijden. Hij kan een concurrent zijn. Hij is een supersterke coureur en kan heel goed klimmen. Dat toonde hij de voorbije jaren."