Wekdienst 10/3: Coronadebat Tweede Kamer • Rechtszaak Chickfriend over fipronilcrisis

Goedemorgen! Vandaag debatteert de Tweede Kamer weer over de coronacrisis en staan de twee eigenaren van stalreinigingsbedrijf Chickfriend voor de rechter om zich te verantwoorden over hun vermeende rol in de fipronilaffaire uit 2017.

Maar eerst het weer: vanochtend is er in het uiterste noordoosten nog kort wat zon te zien, maar al snel wordt de bewolking overal dikker. Vanmiddag volgt regen vanuit het westen. Het wordt maximaal 7 tot 10 graden. Vanavond en vannacht is het regenachtig en aan de kust steekt een stormachtige wind op met windstoten tot 100 km/u.