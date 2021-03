Campagneblog: Rutte en Kaag willen 'menselijker gezicht' overheid • Marijnissen pleit voor VVD-loze coalitie

Het nieuws van NRC dat twee derde van de Nederlanders minder vertrouwen heeft gekregen in de overheid door de toeslagenaffaire was "een absolute dreun" voor Rutte. Dat zei de VVD-lijsttrekker aan tafel bij Jinek, waar hij tegenover D66-lijsttrekker Kaag zat.

Rutte herhaalde daar dat hij wat hem betreft de geschikte persoon is om het vertrouwen in de overheid te herstellen. "Maar dat zal ik moeten bewijzen", aldus Rutte. Kaag, die nu met Rutte in de coalitie zit, zegt zijn afweging om door te gaan te respecteren. Ze zei daarbij te geloven dat de toeslagenaffaire als een zware last op Ruttes schouders rust. "Maar ik had het ook begrepen als er een andere afweging uit was gekomen."

Als het gaat over het herstellen van vertrouwen in de overheid, vindt Kaag dat er meer geïnvesteerd moet worden in de overheid en in diens uitvoerende capaciteiten. "Daar moet je echt serieus nog een keer naar kijken", zei Kaag tegen Rutte. De VVD-lijsttrekker is het daarmee eens. Hij vindt dat er meer gedaan moet worden aan "het menselijke gezicht" van de overheid, daarmee verwijzend naar de noodzaak om iemand aan de telefoon te krijgen als je de overheid belt, en niet doorverbonden te worden naar een computersysteem.

Maar, vindt Rutte, "niet voor elk probleem is geld de oplossing". Kaag is het daarmee eens, maar vindt dat in dit geval wel een deel van de oplossing. "We moeten niet te simpel zeggen: 'Nee het is geen geld'", aldus Kaag. Beide lijsttrekkers vinden verder dat bewindspersonen veel actiever geconfronteerd moeten worden met wat er binnen hun ministeries gebeurt en daar ook zeer kritische vragen over moeten stellen.