Campagneblog: 'Kou uit de lucht bij 50Plus' • GroenLinks wil 'meest feministische' kabinet ooit

Met de verkiezingen over een week op de kalender komt de nadruk in campagnes steeds meer op de debatten te liggen. Er staan nog twee grote debatten op het programma voor de lijsttrekkers: maandag staan zes partijen tegenover elkaar bij het één-op-één-debat bij EenVandaag. Op de avond voor de verkiezingen, op 16 maart, wacht NOS Nederland Kiest: Het Debat. Een goed (of slecht) debat kan voor een lijsttrekker een bepalend moment zijn. Dus spraken in podcast De Spindoctors van de EO oud-spindoctor Jack de Vries van het CDA en voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters over hoe zij politici voorbereidden op dergelijke debatten.

Volgens De Vries moest oud-premier Balkenende bijvoorbeeld niets weten van rollenspellen. "We hadden echt een ritueel", zegt De Vries. "Jan-Peter ging dan op een gegeven moment van het Torentje naar het Catshuis. Daar ging hij even een dutje doen. Ik haakte daar later bij aan en dan aten we een hapje. Vervolgens namen we het debat door." De Vries had dan op alle onderdelen mogelijke aanvallen en reacties voorbereid, want Balkenende wilde graag "doelgerichte opdrachten". De Vries: "Hij kon zich heel snel iets eigen maken. Dus wat wij doorspraken, had hij in zijn hoofd. Het voordeel was dat hij dan in het debat zijn eigen woorden gebruikte."

Voormalig PvdA-adviseur Wouters stond Lodewijk Asscher bij toen die net was verkozen tot lijsttrekker, eind 2016. "Hij viel toen eigenlijk in het stramien van Diederik (Samsom, red.). Die deed echt rollenspellen, inclusief statafels." Dat week af van de lossere manier waarop Asscher zich in Amsterdam als wethouder prepareerde voor debatten. "Maar Lodewijk had het gevoel van: dit is een beetje hoe het in de grote mensenwereld gaat", zegt Wouters. "Ik werd er heel ongelukkig van. In het debat gaat het nooit zo en hij werd er niet beter van." Op een gegeven moment vroeg een gestreste Wouters bij zo'n oefensessie huilend aan Asscher wat hij "nou eigenlijk zelf vond". Wouters: "Want ik zag hem door mijn vingers glippen".