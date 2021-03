Campagneblog: Hoekstra erkent campagnemissers • GroenLinks wil 'meest feministische' kabinet ooit

"Het is eerlijk om te zeggen dat niet alles van een leien dakje gaat", zegt CDA-lijsttrekker Hoekstra in reactie op vragen bij Nieuwsuur over hoe zijn campagne verloopt. Hij vindt wel dat de partij op de goede weg is.

Hoekstra zegt dat verwachtingen hooggespannen waren. "En er zijn dingen die in de campagne, ook door mij, anders hadden gemoeten", geeft hij toe. In dat verband noemt hij het schaatsfilmpje, waarin te zien is dat hij in Thialf schaatst met topschaatser Sven Kramer. Die video wekte verbazing, omdat binnensporten sinds december verboden is en de ijshal sindsdien is gesloten voor recreanten. "Daarvan heb ik ook eerder gezegd: dat is niet handig, daar had ik beter over na moeten denken."

Een ander voorbeeld van wat hij beter had willen doen, is hoe zijn plan om de WW in te korten in het nieuws is gekomen. Hij zei afgelopen donderdag in gesprek met het AD dat hij de WW-uitkering wil terugbrengen tot één jaar. Dat leidde links en rechts tot verontwaardigde reacties. Later lichtte hij toe dat hij de verkorting wilde inbedden in een breder pakket hervormingen, die in lijn zouden moeten zijn met de aanbevelingen van de commissie-Borstlap. Die bracht vorig jaar een lijvig advies uit over een toekomstbestendige arbeidsmarkt.