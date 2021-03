'Sulejmani leunde bij Ajax erg op zijn talent, arbeid kwam op de derde plaats'

David Endt zit achterover in zijn fauteuil. In zijn handen zijn agenda uit 2010, die tevens fungeerde als dagboek. Alles wat hij dat jaar beleefde als teammanager van Ajax schreef hij op. Zo ook dit verhaal, over Miralem Sulejmani. "3 februari 2010. Het heet 'Stropdas'."

"Dit is een typerende passage over de positie die Miralem innam bij Ajax en hoe die was veranderd. Hij kwam binnen als prins, maar was inmiddels een beetje voetknecht geworden."

"Als een bom kwam Sulejmani binnen, er was een waanzinnig bedrag voor hem betaald. Een stralende verschijning, die zin had er iets van te maken."

Die werd trainer in Amsterdam en een spectaculaire transfer van ruim zestien miljoen euro was snel beklonken. "Marco zag het pure talent en de absolute begaafdheid", weet de 67-jarige Endt nog goed.

En dat bij de club van zijn dromen. Als jochie dribbelde Sulejmani in een net iets te groot Ajax-shirt op de veldjes in het Servische Belgrado, jaren later bij sc Heerenveen was hij met die onnavolgbare dribbels goed voor veertien goals en negen assists. En maakte hij Marco van Basten verliefd.

Endt klapt het boek dicht en vertelt: "Het tekent een beetje zijn gang bij Ajax. Sulejmani was zijn status van topspeler kwijt, was kwetsbaar geworden. Hij werd er langzaam steeds ongelukkiger."

Sulejmani wilde via Ajax, waar hij in juli 2008 binnenkwam, de wereld veroveren, maar slaagde daar nooit in. Ook uit statistieken van Opta Sports blijkt dat hij zijn wonderseizoen in Heerenveen nooit meer heeft geëvenaard.

Toch waren zijn cijfers in Amsterdam in bepaalde seizoenen helemaal niet gek. In zijn debuutjaar was hij, ondanks een spierblessure in het begin, in 27 wedstrijden betrokken bij 15 goals (8 treffers, 7 assists).

Niet dwingend genoeg

Maar de verwachtingen waren hoger. Sulejmani was niet dwingend genoeg in het aanvalsspel van Ajax als je kijkt naar zijn schoten, gecreëerde kansen en dribbels. "Hij werd bekeken op basis van het bedrag dat hij had gekost en wat hij verdiende", vertelt Endt.

"En als je het dan niet waarmaakt, krijg je weerstand vanuit allerlei hoeken. Er komt druk. Dat had invloed op de verhoudingen in de kleedkamer. Niet makkelijk voor een jonge jongen met zo'n hoog prijskaartje."

Endt trachtte als teammanager Sulejmani te raken, samen met andere begeleiders, artsen en fysiotherapeuten. "Af en toe die arm om zijn schouder. Miralem was een heel aimabele, lieve jongen."

"Het ging met pieken en dalen", kijkt Miralem Sulejmani in onderstaande video terug op zijn Ajax-tijd. "Uiteindelijk ben ik best tevreden over wat ik heb bereikt."