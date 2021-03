Partijen willen bedrijven verplichten ethisch verantwoord te ondernemen

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen bedrijven verplichten om zaken als dwangarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling uit hun productieketens te bannen. SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie komen daarvoor met een initiatiefwet. Als de bedrijven niet ethisch verantwoord ondernemen, kunnen ze een sanctie krijgen, staat in de wet.

Als voorbeeld noemen de partijen kleding die is gemaakt door onderdrukte Oeigoeren in China en die gewoon in Nederlandse winkels ligt. Maar ook de jarenlange strijd van Nigerianen tegen de vervuiling door de oliewinning door Shell is een aanleiding.

WK in Qatar

Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid bedrijven soms actief aanzet tot kwalijke zaken. "Inmiddels zijn meer dan 6500 mensen omgekomen bij de aanleg van voetbalstadions, maar de regering moedigt bedrijven nog steeds actief aan om in Qatar rond het WK te investeren." Voordewind vindt dat verwerpelijk.

Op dit moment onderschrijft 35 procent van de bedrijven in Nederland de richtlijnen van de OESO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De partijen hebben er geen vertrouwen in dat Europa met strengere regels komt en willen daarom wetgeving.

"Onze bedrijven zouden niet anders met mensen of de natuur elders in de wereld moeten omgaan, dan ze in Nederland doen", zegt SP-Kamerlid Mahir Alkaya. "Als ze niet uit zichzelf verantwoord ondernemen en meewerken aan allerlei misstanden in de wereld, gaan we ze hier in Nederland aanpakken."