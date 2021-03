Utrecht: bouwen boven het spoor voorlopig te moeilijk en duur

Het had een uitgelezen kans kunnen zijn om het woningtekort in Utrecht terug te dringen, maar bouwen boven de sporen bij Utrecht Centraal is voorlopig niet haalbaar. Dat concludeert het stadsbestuur na een verkennend onderzoek.

De gemeente, NS, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf spraken in 2019 af om te onderzoeken of de negen hectare boven de sporen gebruikt kan worden voor woon-, werk- en leefruimte. Maar dat plan is te duur en te moeilijk.

"De kosten gaan ver voor de baten uit", schrijft de Utrechtse wethouder Eerenberg in een brief aan de gemeenteraad. Uit de verkenning blijkt ook dat er veel bouwtechnische uitdagingen zijn, zoals de hoogte van (toekomstige) bovenleidingen. Bovendien zou het spoor tijdelijk niet gebruikt kunnen worden en dat heeft grote gevolgen voor de dienstregeling in een groot deel van het land.

"Op de lange termijn kan deze ambitie interessant zijn", schrijft de wethouder. De gemeente heeft dankzij het onderzoek wel meer geleerd over verbindingen tussen de stadsdelen rond het station. Volgens Eerenberg moet er eerst worden gekeken naar wat er rond het spoor nog kan en daarna eventueel erboven. "Maar dan zijn we al gauw twintig jaar verder."

Sinds 2019 lopen er ook onderzoeken naar bouwen boven het spoor bij de stations Amsterdam Sloterdijk en Den Haag Centraal. Internationaal kent het idee een lange geschiedenis. In New York werd het een eeuw geleden al gedaan.