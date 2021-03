Opnieuw sneuvelt ambitieus Juventus in de achtste finales van de Champions League

Cristiano Ronaldo op de grond - AFP

FC Porto heeft ten kostte van Juventus de kwartfinales van de Champions League bereikt. Na de 2-1 nederlaag in Portugal won de Italiaanse kampioen in eigen huis weliswaar na verlenging met 3-2, maar dat was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinales.

Het is voor Juventus de zoveelste teleurstelling in de Champions League. Na jaren van dominantie in de Serie A wilde de clubleiding gaan voor het allerhoogste: de Champions League. Met Cristiano Ronaldo erbij moest dat gebeuren. Maar sinds de Portugees in 2018 naar Turijn kwam, werd maar één keer de kwartfinale gehaald. Daarin was Ajax te sterk. Afgelopen jaar kwam de regerend Italiaans kampioen ook al niet verder dan de achtste finales. Toen was Olympique Lyonnais met Memphis Depay de betere. In 2017 stond Juventus voor het laatst in de finale van de Champions League. In de jaren daarna was er vroegtijdige uitschakeling tegen Real Madrid, Ajax en Lyon.

Cristiano Ronaldo maant zijn troepen tot rust na de 1-0 van FC Porto - AFP

Tegen FC Porto begon Matthijs de Ligt op de bank bij Juventus. Trainer Andrea Pirlo liet eerder deze week weten dat de Oranje-international nog geblesseerd was, maar nam hem tot ieders verbazing toch op in de wedstrijdselectie. Kansen In een aantrekkelijk duel stonden beide ploegen op het veld om te winnen. Álvaro Morata kreeg al na twee minuten een enorme kans om Juventus gelijk op voorsprong te koppen. Aan de andere kant kopte Mehdi Taremi op de lat. De Portugezen oogden fris en scherp en zetten de Italiaanse verdediging aardig onder druk. Na een lichte overtreding van Juventus-verdediger Merih Demiral op Tameri legde arbiter Björn Kuipers de bal op de stip. Vanaf elf meter benutte Sérgio Oliveira de strafschop koeltjes.

Sérgio Oliveira viert zijn benutte penalty - Proshots

Porto ging vervolgens op jacht naar de 2-0. Doelman Wojciech Szczesny moest redding brengen op schoten van Jesús Corona en Otávio. Juventus kwam er tot de rust amper meer aan te pas. Alleen mogelijkheden van Adrien Rabiot en Morata leidden enigszins tot gevaar. Na rust liet de ploeg van Pirlo een ander gezicht zien. Na goed voorbereidend werk van Leonardo Bonucci en Cristiano Ronaldo scoorde Federico Chiesa al snel knap de 1-1 tegen de touwen. Rode kaart Enkele minuten later kreeg Taremi binnen twee minuten twee keer geel, de laatste voor het wegschieten van de bal. Het zorgde ervoor dat de Portugezen zich op verdedigen moesten concentreren. Via Chiesa kreeg Juventus snel de kans op de 2-1, maar Pepe wist dat te voorkomen met een knappe tackle. Niet veel later kopte de vleugelaanvaller raak uit een voorzet van Juan Cuadrado.

Chiesa viert zijn doelpunt met zijn ploeggenoten - Proshots

Met De Ligt als invaller rook Juventus bloed en wilde de ploeg een verlenging voorkomen. Maar in die verlenging, met veel overtredingen, was de grootste kans in de eerste helft voor Porto-spits Moussa Marega. Zijn kopbal belandde in de handen van doelman Szczesny. In de tweede helft van de verlenging benutte Oliveira een vrije trap door de bal laag in de hoek te schieten. Nog geen minuut later kopte Rabiot de 3-2 binnen. In een zenuwslopende slotfase kreeg Juventus mogelijkheden, maar de noodzakelijke 4-2 zat er niet meer in.