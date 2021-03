Wie anders dan Haaland schiet Dortmund naar kwartfinales Champions League

Borussia Dortmund heeft de kwartfinales bereikt van de Champions League en dat komt vooral door Erling Haaland. De 20-jarige spits maakte tegen Sevilla FC zijn negende en tiende goal in zijn zesde Europese wedstrijd dit seizoen.

Daardoor speelde Dortmund de thuiswedstrijd met 2-2 gelijk, nadat eerder het duel in Sevilla gewonnen werd (2-3). In de Bundesliga - waarin Dortmund slechts zesde staat - is Haaland met negentien goals in negentien duels ook al niet te stoppen.

Rijke historie

Borussia kwam in 2017 met trainer Thomas Tuchel voor het laatst zover in de Champions League. In 1997 wonnen de Duitsers de 'cup met de grote oren'. In 2013 waren de Duitsers met trainer Jürgen Klopp verliezend finalist.