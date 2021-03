Eigen doelpunt VVV in matig degradatieduel geeft Sparta wat lucht

In de strijd tegen degradatie heeft Sparta dinsdagavond een belangrijke zege geboekt op concurrent VVV (0-1). Een eigen doelpunt van Kristopher Da Graca besliste het duel. Het is voor de ploeg Henk Fraser de eerste zege in negen duels. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 7 februari, maar werd vanwege de sneeuw afgelast.

VVV moest het voor het tweede duel op rij doen zonder spits Giorgos Giakoumakis; de topscorer van de eredivisie is nog altijd geblesseerd.

Geen spektakel

Spektakel was ver te zoeken in de eerste helft in Venlo. Er konden nauwelijks gevaarlijke momenten genoteerd worden en er ging voornamelijk veel fout.

Na een half uur kon de eerste kans genoteerd worden toen Yahcuroo Roemer namens VVV op snelheid zijn tegenstander passeerde en voorgaf. Het schot van Christos Donis vond echter geen doel. Aan de andere testte Abdou Harroui met een schot doelman Thorsten Kirschbaum.

VVV-trainer Hans de Koning zag voor rust nog middenvelder Christos Donis geblesseerd het veld verlaten.

Bij de Rotterdammers viel Adil Auassar al na iets meer dan een half uur geblesseerd uit. De aanvoerder werd vervangen door Deroy Duarte.