Kromowidjojo sluit hereniging met succescoach Verhaeren uit

Met Jacco Verhaeren aan haar zijde veroverde Ranomi Kromowidjojo acht jaar geleden twee keer goud op de Spelen in Londen. De coach keert dit jaar terug na een avontuur in Australië, maar een hernieuwde samenwerking zit er volgens 'Kromo' niet in.

"Dat durf ik met 100 procent zekerheid uit te sluiten. Jacco is hartstikke leuk en ik zal ongetwijfeld een kopje koffie met hem drinken als hij in Eindhoven is, maar verder is die tijd goed afgesloten."

Nadat de succescoach was vertrokken uit Nederland, ging Kromowidjojo de samenwerking aan met Marcel Wouda. Hem blijft ze ondanks de terugkeer van Verhaeren dus trouw. "Ik ben blij met mijn huidige situatie. De sfeer in de groep is goed en nu de zwembaden weer open zijn kunnen we relatief normaal ons werk doen, daar ben ik gewoon heel content mee."