Waarom Geert Wilders niet te zien is in verkiezingsuitzending Nieuwsuur

Het is geen geheim: Geert Wilders is geen fan van de Publieke Omroep. Dat is ook de reden dat hij doorgaans maar zelden in NPO-programma's verschijnt, buiten wat interviewtjes in de gangen van de Tweede Kamer. Maar in de NPO-studio's zult u hem zelden aantreffen.

We doen daar wel ons best voor. Regelmatig vragen wij (en ook collega's van andere programma's) aan de PVV-leider om aan te schuiven. Vergeefs. Helaas, het is niet anders, al blijft het frustrerend dat wij nooit een keer op deze manier ons journalistieke werk kunnen doen bij de voorman van de tweede partij van Nederland.

Tijdens verkiezingen gloort er soms wat hoop. In 2017 had Wilders toegezegd te zullen komen in de speciale Nieuwsuur-verkiezingsuitzendingen uit Nieuwspoort in Den Haag, maar liet hij helaas alsnog verstek gaan.

Afspraken bevestigd

Voor de verkiezingen dit jaar zijn we meteen na de zomer het gesprek met hem aangegaan om hem deze keer wel als gast te kunnen verwelkomen. Juist bij Nieuwsuur - dat een andere vorm heeft gekozen dan debatten: themauitzendingen per partij - met kiezers uit eigen kring met een vraag, een kritisch interview en onderzoek over de achterban.

Op 24 september 2020 volgde een constructief gesprek, waarbij Wilders geen twijfel liet bestaan: hij zou deze keer écht komen. In oktober werden de afspraken bevestigd, mondeling en schriftelijk. De afgelopen weken was er contact met de PVV over de uitzending en de beveiligingsmensen hadden reeds contact met de redactie.