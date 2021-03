Ook Geert Wilders zegt verkiezingsuitzending Nieuwsuur af

Geert Wilders heeft een interview op donderdag bij Nieuwsuur afgezegd. De PVV-leider heeft laten weten dat hij zich moet voorbereiden op het debat met Mark Rutte bij Pauw, later die avond.

De PVV-leider zei maanden geleden toe aan te zullen schuiven in de lopende verkiezingsserie van Nieuwsuur, maar laat de uitnodiging nu toch schieten. Het programma heeft nog een alternatieve datum aangeboden, maar daar had Wilders geen belangstelling voor.

In de aanloop naar de verkiezingen is Nieuwsuur bezig met een serie verkiezingsuitzendingen waarin de lijsttrekkers van alle gekozen partijen in de Tweede Kamer te gast zijn. Daarbij is een andere vorm gekozen dan debatten: thema-uitzendingen per partij, met kiezers uit eigen kring met een vraag, een kritisch interview en onderzoek onder de achterban.

Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje noemt het "ontzettend teleurstellend" dat Wilders afhaakt. "Je mag toch hopen dat politici, juist in verkiezingstijd, zich niet onttrekken aan het kritische interview."

Niet de eerste keer

Wilders zei bij de vorige verkiezingen, in 2017, ook al af na een eerdere toezegging om in Nieuwsuur te verschijnen. Oranje: "In september 2020 hebben we daarover een prima gesprek met Wilders gehad en vervolgens goede afspraken gemaakt. We hadden nooit verwacht dat hij alsnog opnieuw deze stap zou nemen. Het is tragisch dat we de komende dagen bij de NPO Wilders drie keer in debat zien gaan met VVD-leider Mark Rutte, maar niet in een één-op-één-vraaggesprek met een topinterviewer als Mariëlle Tweebeeke."

Bij de start van de serie zegde ook Denk-leider Azarkan zijn optreden in Nieuwsuur al af, vanwege ziekte. Ook hij wilde niet alsnog komen op een aangeboden alternatieve datum.