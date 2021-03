Paardenvirus zet streep door NK springruiters, mogelijk wel WB-finale in Zweden

Het Nederlands kampioenschap voor springruiters, dat voor april op de agenda stond, gaat niet door. De hippische federatie KNHS zag zich genoodzaakt dit besluit te nemen vanwege de uitbraak van een paardenvirus (rhinopneumonie), onlangs op het concours van Valencia.

Duidelijk was al dat het NK niet in Mierlo kon plaatsvinden, jarenlang de locatie voor de titelstrijd. Daarop werd besloten de wedstrijd op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo te laten verrijden. De KNHS zegt het nu "niet verstandig te vinden een relatief grote groep paarden bij elkaar te brengen".

Mogelijk dat er later dit jaar nog wel een NK voor springruiters wordt gehouden. De NK dressuur en eventing staan voor later in het jaar gepland.

Wel wereldbekerfinale

Mogelijk gaat de finale van de wereldbeker springen en dressuur wél door. Dat is het plan van de overkoepelende hippische federatie FEI. Het evenement staat gepland voor begin april.

"We willen vooralsnog de wedstrijden in Göteborg laten plaatsvinden", zegt Sabrina Ibáñez, secretaris-generaal van de FEI. "Dat is ook wat de ruiters allemaal willen. Het is van belang het wedstrijdcircuit zo snel mogelijk weer in gang te zetten."

1 April

Het verbod op de Europese wedstrijden duurt vooralsnog tot 28 maart. Op 1 april moeten de eerste rubrieken in de Zweedse stad beginnen. De veterinaire commissie van de FEI liet weten dat dit alleen gebeurt als het volledig verantwoord is. "We gaan met de gezondheid van de dieren uiteraard geen risico's nemen."

Het officiële aantal overleden paarden als gevolg van de crisis in Valencia is volgens de FEI tien.

De maatregelen om verdere verspreiding van de paardenziekte te voorkomen gelden ook in Nederland. Namens Nederland komt de komende week daardoor ook maar één springruiter in actie. Dat is Harrie Smolders, die al enige tijd op het Winter Equestrian Festival in Wellington in de Verenigde Staten verblijft.