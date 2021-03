Peilingwijzer: weinig beweging, meer nieuwkomers kloppen aan de deur

Louwerse: "Verschillen tussen bureaus zijn er altijd wel, maar meestal worden die kleiner naarmate de verkiezingsdatum nadert. In dit geval is dat nog niet gebeurd. Mogelijk hebben de verschillen onder meer te maken met het feit dat veel kiezers aangeven nog niet zeker te zijn van hun zaak. Volgens Kantar weet ongeveer een op de zeven nog helemaal niet wat te stemmen. Maar bij Ipsos/EenVandaag zie je dat ook de meesten die wel een partij noemen, op dit moment nog niet volledig overtuigd zijn en nog zouden kunnen switchen."

De Peilingwijzer biedt een gewogen gemiddelde van de politieke peilingen van drie bureaus: Kantar, I&O Research en Ipsos. Maurice de Hond wil daar met zijn Peil.nl niet aan meedoen. Opvallend is dat juist bij de Hond het gat tussen VVD (bij hem op 32 zetels) en de PVV (24 zetels) duidelijk kleiner is dan bij de andere peilers.

Precies een week voor de Kamerverkiezingen zijn er in de Peilingwijzer weinig verschuivingen te zien. De VVD heeft in de loop van de afgelopen maand zo'n 3 zetels verloren en komt deze keer uit op 36 tot 40. Maar omdat de belangrijkste achtervolgers PVV en CDA geen winst boeken, is de partij van premier Rutte onveranderd twee keer zo groot als de concurrentie.

Verschillende linkse en progressieve partijen volgen op nog iets grotere afstand van de VVD. Coalitiepartij D66 komt uit op 14 tot 16 zetels. Dat is ongeveer 4 zetels minder dan de Democraten nu in de Tweede Kamer hebben. Volgens een analyse van I&O Research zagen kijkers van het RTL-verkiezingsdebat lijstrekker Sigrid Kaag als de sterkste debater, maar dat vertaalt zich tot op heden niet in een duidelijke stijging in de Peilingwijzer.

50 Plus krabbelt terug

Ook GroenLinks zit licht in de min ten opzichte van de verkiezingen van vier jaar geleden en komt niet verder dan 11 tot 13 zetels. Even groot als de PvdA, die daarmee wel enige winst boekt na de grote verkiezingsnederlaag van 2017. De SP scoort nog iets lager op 9 tot 11 zetels. Dat zouden er ook hier 4 minder zijn dan bij de vorige verkiezingen.

Bij de kleinere partijen komen zowel de ChristenUnie als de Partij voor de Dieren uit op 5 tot 7 zetels, Forum voor Democratie op 3 tot 5 en de SGP op 2 tot 4.

50PLus krabbelt iets terug naar 1 tot 3 zetels. Dat zijn er even veel als voor Denk en voor twee nieuwkomers: Volt en JA21.

Bij1, Code Oranje en BBB niet kansloos

Louwerse wijst erop dat er daarnaast nog andere partijen zijn die weliswaar nog niet in de Peilingwijzer zijn opgenomen - daarvoor moet je tenminste 1 zetel halen bij twee van de drie bureaus - maar die wel enige kans lijken te maken op een Kamerzetel. Zo heeft Bij1 van Sylvana Simons al een zetel bij I&O Research. En Ipsos/EenVandaag ziet ook belangstelling bij kiezers voor onder meer Code Oranje en de BoerBurgerbeweging (BBB).

Als deze partijen er daadwerkelijk in slagen om de kiesdeler te halen, dan betekent het dat er nog meer partijen worden gekozen dan de vijftien van nu in de Peilingwijzer. Dat zou een na-oorlogs record zijn.