Britse koningin noemt racisme-aantijging van Harry en Meghan verontrustend

De Britse koningin Elizabeth zegt dat de hele koninklijke familie bedroefd is over hoe prins Harry en zijn vrouw Meghan zich de afgelopen jaren behandeld hebben gevoeld. Buckingham Palace stuurde vandaag namens de koningin een verklaring uit, waarin voor het eerst werd gereageerd op het interview dat Harry en Meghan gaven aan de Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey.

In dat interview zei Meghan dat tijdens haar zwangerschap binnen de koninklijke familie was gesproken over hoe donker de huidskleur van haar zoontje Archie zou zijn.

In de verklaring gaat de Britse koningin in op die beschuldiging van racisme: "De zaken die worden aangehaald, in het bijzonder die over ras, zijn verontrustend. Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden de zorgen zeer serieus genomen en in de privésfeer door de familie geadresseerd."

Volgens de koningin zullen zowel Meghan als haar man Harry en hun zoontje Archie altijd "zeer geliefde leden van de familie blijven".

In het interview met Oprah Winfrey gaf Harry aan dat hij een tijd lang onder meer geen contact meer heeft gehad met zijn vader kroonprins Charles. Met koningin Elizabeth waren de banden wel goed, zei Meghan: "Ik genoot altijd van haar gezelschap. Ze was altijd heel warm en uitnodigend."