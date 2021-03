Bittere pil Oranje-turners: generale repetitie voor Tokio gaat niet door

Namens Nederland zou Sanne Wevers, de olympisch kampioene op de balk van Rio 2016, in de Japanse metropool aantreden. Ze zou daar onder meer tegen de Amerikaanse superster Simone Biles in het strijdperk treden.

De wedstrijd in Tokio gold als wereldbekerfinale.

De inreisbeperkingen voor deelnemers en officials worden door de Japanse turnbond JGA als argument aangevoerd om het officiële testevenement te schrappen. Eerder werden, als gevolg van COVID-19, in diezelfde wereldbekerreeks ook al ontmoetingen in Milwaukee, Stuttgart en Birmingham geannuleerd.

Nu hebben de Nederlandse turners alleen de EK (half april in Basel) nog om in wedstrijdverband uit te komen voordat de Spelen beginnen.

De internationale turnfederatie FIG heeft een streep gezet door de wereldbekerwedstrijden in Tokio, die voor 4 mei op de kalender stonden. Het evenement in het Ariake Gymnastics Centre gold als generale repetitie voor de Olympische Spelen.

Voor negentienvoudig wereldkampioene Biles, op de laatste Spelen goed voor vier gouden medailles, was de ontmoeting in Tokio haar enige internationale voorbereidingswedstrijd. Ook Naomi Visser had al een uitnodiging op zak.

Het testevenement in de Japanse hoofdstad zou tweeënhalve maand voor aanvang van het olympisch turntoernooi plaatsvinden. Op de Spelen zijn de kwalificatiewedstrijden gepland op 24 en 25 juli. Vanaf 26 juli vinden de finales plaats.

Nederlandse deelnemers in Tokio

Bart Deurloo (meerkamp) en het Nederlandse vrouwenteam (de bond moet vier namen aanwijzen) zijn al zeker van de Spelen. Epke Zonderland (via de individuele wereldbeker op rekstok) en Casimir Schmidt (via de meerkamp op de EK) kunnen zich daar nog bij aansluiten.