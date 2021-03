Berichtendienst Sky ECC gekraakt, politie pakt tientallen mensen op

Bij een landelijke politieactie zijn 75 huiszoekingen gedaan en dertig mensen aangehouden, heeft het Landelijk Parket bekendgemaakt. De politie deed de invallen vandaag in samenwerking met de FIOD, nadat opsporingsdiensten versleutelde berichten via berichtendienst Sky ECC van verschillende criminele organisaties hadden weten te kraken.

De invallen vonden plaats in het kader van een internationaal onderzoek met de naam Argus. Ook in België werden vandaag tientallen huiszoekingen en arrestaties verricht.

De politieacties in Nederland waren onder meer in Den Haag en Rotterdam. In Rotterdam zijn 28 vuurwapens in beslag genomen, zegt het OM. Bij eerdere acties in het kader van hetzelfde onderzoek werden volgens het OM duizenden kilo's drugs in beslag genomen, drugslabs ontmanteld en 43 mensen gearresteerd.

Ernstige criminaliteit voorkomen

Sinds februari van dit jaar konden opsporingsdiensten meekijken met de berichten die verdachten verstuurden via Sky ECC. Daardoor konden "tientallen geplande ernstige geweldsdelicten, waaronder ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen" worden voorkomen, zegt het Landelijk Parket in een persbericht.

Opsporingsdiensten en criminele organisaties zijn in een kat-en-muis-spel verwikkeld waar het versleutelde berichten betreft. Vorig jaar werd de dienst Encrochat gekraakt en offline gehaald. Vervolgens stapten criminelen over op Sky ECC, zegt het OM. In Nederland zouden tot nu zo'n 11.000 accounts actief geweest zijn. Het OM zegt dat de server van Sky ECC offline is gehaald.

In voorgaande jaren wisten opsporingsdiensten ook de encryptiediensten IronChat, PGP-SAFE en Ennetcom te kraken. Gekraakte berichten van Ennetcom worden nu gebruikt in het liquidatieproces Marengo, waarbij Ridouan Taghi terechtstaat.

Ook in Antwerpen

De Nederlandse en Belgische politie werkten samen bij hun acties. In België lag het zwaartepunt van de invallen in Antwerpen. Bij 200 huiszoekingen werden daar 48 mensen aangehouden, heeft het Belgische OM bekendgemaakt.

Volgens de openbaar aanklager in België beschikken de opsporingsdiensten op dit moment over ongeveer een miljard berichten die via Sky ECC zijn verstuurd. Daarvan is de helft gekraakt. In Nederland werden 80 miljoen berichten onderschept.